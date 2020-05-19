"Барселона" пыталась купить Харри Кейна
"Барселона" проявляла интерес к нападающему лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейну, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, каталонский клуб делал запрос по поводу трансферу форварда. Впрочем, президент английского клуба Дэниел Леви отказался продавать игрока. После этого приоритетной трансферной целью каталонцев стал аргентинский нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес.
В нынешнем сезоне 26-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 25 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|27
|79
|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
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|6
|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
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|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
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