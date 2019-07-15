"Барселона" пыталась перехватить де Лигта у "Ювентуса"

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"Барселона" пыталась перехватить де Лигта у "Ювентуса"

"Барселона" предприняла очередную попытку заполучить капитана "Аякса" Маттейса де Лигта, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" намеревались перехватить 19-летнего голландца у "Ювентуса".

Однако переговоры быстро свернулись после того, как агент футболиста Мино Райола озвучил финансовые требования по трансферу.

Таким образом, де Лигт продолжит карьеру в "Ювентусе". Ожидается, что сумма сделки составит 67 миллионов евро.

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