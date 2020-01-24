"Барселона" пыталась перехватить Эриксена

Хавбек лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен мог оказаться в "Барселоне", утверждает Sky Sports.

По информации источника, "сине-гранатовые" в январе отправляли "шпорам" запрос по трансферу датчанина.

Впрочем, каталонский клуб начал действовать с опозданием, поскольку к тому моменту 27-летний хавбек уже практически договорился с "Интером".

Напомним, что летом Эриксен мог бы стать свободным агентом, однако с высокой долей вероятности он зимой присоединится к "нерадзурри" за 20 миллионов евро.

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