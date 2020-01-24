"Барселона" пыталась перехватить Эриксена
Хавбек лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен мог оказаться в "Барселоне", утверждает Sky Sports.
По информации источника, "сине-гранатовые" в январе отправляли "шпорам" запрос по трансферу датчанина.
Впрочем, каталонский клуб начал действовать с опозданием, поскольку к тому моменту 27-летний хавбек уже практически договорился с "Интером".
Напомним, что летом Эриксен мог бы стать свободным агентом, однако с высокой долей вероятности он зимой присоединится к "нерадзурри" за 20 миллионов евро.
Не пропустите: Обамеянг ответил на предложение "Барселоны" о переходе в январе. | http://soccernews.ru
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|Шеффилд Юнайтед
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|Саутгемптон
|24
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|10
|Арсенал Лондон
|24
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|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
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|Ньюкасл Юнайтед
|24
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|Брайтон & Хоув Альбион
|24
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|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
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|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
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|Норвич Сити
|24
|17