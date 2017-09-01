"Барселона" пыталась перехватить Мбаппе у ПСЖ

Новичок ПСЖ Килиан Мбаппе мог перейти в "Барселону", сообщает Yahoo Sports.

По сведениям издания, каталонский клуб пытался перехватить футболиста у парижан, которые долго не могли оформить его трансфер.

Впрочем, 18-летний Мбаппе все-таки перешел в ПСЖ на правах аренды с обязательством выкупа.

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