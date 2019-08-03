"Барселона" пыталась подписать защитника "Порту"

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"Барселона" пыталась подписать защитника "Порту"

"Барселона" проявляет интерес к защитнику "Порту" Томасу Эстевесу.

Как сообщает O Jogo, каталонцы предложили за 17-летнего португальца 10 миллионов евро, однако получили отказ.

Отмечается, что "драконы" хотят выручить с продажи футболиста не менее 30 миллионов евро.

Эстевес перебрался в "Порту" всего месяц назад. Игрок заключил с клубом контракт до 2021 года.

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