"Барселона" пыталась трудоустроить Умтити и Лангле в "Манчестер Сити"

Фото инстаграм Самюэля Умтити

"Барселона" предприняла попытку отдать "Манчестер Сити" двух центральных защитников - Самюэля Умтити и Клемана Лангле.

По информации Marca, "сине-гранатовые" хотели включить обоих французов в сделку по приобретению у "горожан" Феррана Торреса.

Английский клуб такие условия не устроили - они продолжают требовать 70 миллионов евро за своего игрока.

Рыночная стоимость Умтити оценивается в 5 миллионов евро, Лангле - в 18 миллионов, Торрес - в 50 миллионов.

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