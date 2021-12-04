"Барселона" пыталась трудоустроить Умтити и Лангле в "Манчестер Сити"
"Барселона" предприняла попытку отдать "Манчестер Сити" двух центральных защитников - Самюэля Умтити и Клемана Лангле.
По информации Marca, "сине-гранатовые" хотели включить обоих французов в сделку по приобретению у "горожан" Феррана Торреса.
Английский клуб такие условия не устроили - они продолжают требовать 70 миллионов евро за своего игрока.
Рыночная стоимость Умтити оценивается в 5 миллионов евро, Лангле - в 18 миллионов, Торрес - в 50 миллионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18