"Барселона" работает над новым контрактом Араухо

Фото: инстаграм Араухо/Автор неизвестен

Руководство "Барселоны" хочет сохранить уругвайского защитника Рональда Араухо на длительный срок.

Как сообщает журналист ESPN Самюэль Марсден, "Барселона" уже начала работу над продлением контракта уругвайца.

По информации источника, каталонский клуб хочет подписать новый договор сроком на пять лет.

Отмечается, что сейчас представители клуба работают с агентами игрока над заключением сделки.

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