"Барселона" работает над новым контрактом Араухо
Фото: инстаграм Араухо/Автор неизвестен
Руководство "Барселоны" хочет сохранить уругвайского защитника Рональда Араухо на длительный срок.
Как сообщает журналист ESPN Самюэль Марсден, "Барселона" уже начала работу над продлением контракта уругвайца.
По информации источника, каталонский клуб хочет подписать новый договор сроком на пять лет.
Отмечается, что сейчас представители клуба работают с агентами игрока над заключением сделки.
Также не пропустите: "Реал" вновь теряет Менди. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Ла Лига представила новый логотип Эль Класико
-
Вице-президент "Барселоны" высказался о возможном увольнении Кумана
-
Главные новости дня: 16 сентября
-
Спасение "Локомотива", успехи "Лиона" и "Монако", неудачи "Селтика" и "Рейнджерса": все результаты Лиги Европы 16 сентября
-
"Рейнджерс" проиграл "Лиону", "Монако" победил "Штурм", "Лестер" сыграл вничью с "Наполи"
Лента новостей
-
"Барселона" хочет продлить контракт с Дембеле
-
Легенда "Атлетико" Паулу Футре высказался о свисте в адрес Гризманна
-
Стало известно, когда Агуэро дебютирует за "Барселону"
-
Агент Холанда Мино Райола высказался о возможном трансфере игрока в "Реал"
-
"Барселона" работает над новым контрактом Араухо
-
У "Реала" большие потери перед матчем с "Валенсией"
-
"Реал" вновь теряет Менди
-
Генеральный директор "Спартака" рассказал о ситуации с возможными трансферами Ларссона и Хендрикса
-
Глава фанатов "Манчестер Сити" высказался о словах Гвардиолы про низкую посещаемость
-
Генеральный директор "Спартака" рассказал о поисках спортивного директора
-
Сульшер хочет сохранить Лингарда
-
Шварц сравнил стили игры в России и Германии
-
Два футболиста "Тоттенхэма" могут не сыграть с "Челси" из-за повреждений
-
В Кремле позитивно оценили предложенную Hypercube реформу российского футбола
-
Ла Лига представила новый логотип Эль Класико
-
Моуринью остался недоволен победой над софийским ЦСКА со счетом 5:1
-
Вице-президент "Барселоны" высказался о возможном увольнении Кумана
-
Василий Уткин поделился мнением о "Спартаке" в матче с "Легией"
-
Николич взял на себя вину за удаление Тикнизяна
-
Баринов прокомментировал ничью с "Марселем"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14