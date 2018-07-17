"Барселона" работает над подписанием еще двух хавбеков

Каталонская "Барселона" работает над подписанием еще двух игроков в середину поля, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, "сине-гранатовые" параллельно ведут переговоры по Адриану Рабьо (ПСЖ) и Френки де Йонгу ("Аякс"). Француз и голландец рассматриваются тренерским штабом каталонского гранда в качестве замены Паулиньо, уже ушедшему в китайский "Гуанчжоу Эвергранд", и Андре Гомешу, с которым клуб намерен расстаться.

Напомним, "Барселона" узнала стоимость Погба. | soccernews.ru