"Барселона" работает над подписанием еще двух хавбеков

1 Теги барселонаадриан рабьофренки де йонг

"Барселона" работает над подписанием еще двух хавбековКаталонская "Барселона" работает над подписанием еще двух игроков в середину поля, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, "сине-гранатовые" параллельно ведут переговоры по Адриану Рабьо (ПСЖ) и Френки де Йонгу ("Аякс"). Француз и голландец рассматриваются тренерским штабом каталонского гранда в качестве замены Паулиньо, уже ушедшему в китайский "Гуанчжоу Эвергранд", и Андре Гомешу, с которым клуб намерен расстаться.

Напомним, "Барселона" узнала стоимость Погба. | soccernews.ru

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