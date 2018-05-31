"Барселона" работает над подписанием замены Бускетсу

Каталонская "Барселона" работает над подписанием замены своему ведущему полузащитнику Серхио Бускетсу.

Так, по сведениям Telegraaf, альтернативой своему 29-летнему хавбеку "сине-гранатовые" определили игрока амстердамского "Аякса" Френки де Йонга. Каталонский гранд уже провел переговоры с перспективным футболистом. Однако трансфер голландца, скорее всего, будет отложен до лета следующего года ввиду нежелания его клуба расставаться с ним в ближайшее межсезонье.

Напомним, Хави высказался о проблемах "Барселоны" в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru