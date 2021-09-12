"Барселона" работает над продлением контракта Дембеле

Теги барселонаусман дембеле

"Барселона" работает над продлением контракта ДембелеФото: инстаграм Дембеле/Автор неизвестен

"Барселона" продолжает вести работу над продлением контракта с французским вингером Усманом Дембеле, который истекает летом 2022 года.

Как сообщает Фернандо Поло, представители "блауграны" скоро встретятся с агентами Дембеле, чтобы обсудить продление его контракта.

По информации источника, день ещё не определен, но встреча может пройти во вторник.

Несмотря на оптимизм в клубе, соглашение ещё не достигнуто.

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