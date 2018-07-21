"Барселона" работает над трансфером игрока сборной Сенегала

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"Барселона" работает над трансфером игрока сборной СенегалаКаталонская "Барселона" работает над трансфером защитника бельгийского "Эйпена" Муссы Ваге, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сне-гранатовые" просматривали игру 19-летнего бека во время его выступление на Чемпионате Мира в России в составе своей сборной страны. Посредством покупки сенегальца каталонский гранд рассчитывает решить свою проблемы на правом фланге обороны, переведя Серхи Роберто в середину поля и сделав основным игроком на этой позиции Нелсона Семеду. Ваге же будет уготована роль дублера португальца.

Напомним,  "Барселона" сделала третье предложение по Виллиану. | soccernews.ru

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