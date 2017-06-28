"Барселона" работает над трансфером топового центрбека

Теги барселонапсжмаркиньоссамюэль умтитижерар пике

"Барселона" работает над трансфером топового центрбекаКаталонская "Барселона" упорно работает над трансфером топового центрального защитника, который бы составил конкуренцию Жерару Пике и Самюэлю Умтити.

Как информирует испанская пресса, представители "сине-гранатовых" регулярно контактируют с ключевым игроком французского ПСЖ Маркиньосом. Бразилец пока не дал своего согласия на переезд в столицу Каталонии, однако "Барса" не теряет надежд заполучить 23-летнего бека.

Напомним, "Барселона" продлила контракт с Аленьей. | soccernews.ru

комментарии
Пьянь

Про Маркиньоса пишут уже больше трех лет. Надо было его из Ромы покупать.

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Сергей

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