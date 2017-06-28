"Барселона" работает над трансфером топового центрбека
Каталонская "Барселона" упорно работает над трансфером топового центрального защитника, который бы составил конкуренцию Жерару Пике и Самюэлю Умтити.
Как информирует испанская пресса, представители "сине-гранатовых" регулярно контактируют с ключевым игроком французского ПСЖ Маркиньосом. Бразилец пока не дал своего согласия на переезд в столицу Каталонии, однако "Барса" не теряет надежд заполучить 23-летнего бека.
Напомним, "Барселона" продлила контракт с Аленьей. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
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|2
|Барселона
|38
|90
|3
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|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
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|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
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|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20