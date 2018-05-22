"Барселона" работает над тремя трансферами

Теги барселонафабиан руисантуан гризманнклеман лангле

"Барселона" работает над тремя трансферамиНа сегодняшний день каталонская "Барселона" работает сразу над тремя трансферами, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что параллельно "сине-гранатовые" ведут переговоры по подписанию защитника "Севильи" Клемана Лангле, полузащитника "Бетиса" Фабиана Руиса и форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна. На их приобретение каталонский гранд готов будет потратить 160 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" проявляет интерес к звезде "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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