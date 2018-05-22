"Барселона" работает над тремя трансферами

На сегодняшний день каталонская "Барселона" работает сразу над тремя трансферами, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что параллельно "сине-гранатовые" ведут переговоры по подписанию защитника "Севильи" Клемана Лангле, полузащитника "Бетиса" Фабиана Руиса и форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна. На их приобретение каталонский гранд готов будет потратить 160 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" проявляет интерес к звезде "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru