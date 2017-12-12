"Барселона" работает по трансферу бразильского хавбека

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"Барселона" работает по трансферу бразильского хавбекаКаталонская "Барселона" начала работу по трансферу полузащитника бразильского "Гремио" Артура, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, подписать 21-летнего хавбека "мушкетеров" "сине-гранатовые" планируют летом следующего года. Сумма отступных, прописанная в контракте перспективного игрока с его клубом, равняется 50-ти миллионам евро.

Напомним, "Барселона" определилась с заменой для Маскерано. | soccernews.ru

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