"Барселона" работает по трансферу бразильского хавбека

Каталонская "Барселона" начала работу по трансферу полузащитника бразильского "Гремио" Артура, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, подписать 21-летнего хавбека "мушкетеров" "сине-гранатовые" планируют летом следующего года. Сумма отступных, прописанная в контракте перспективного игрока с его клубом, равняется 50-ти миллионам евро.

Напомним, "Барселона" определилась с заменой для Маскерано. | soccernews.ru