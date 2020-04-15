"Барселона" ради покупки Неймара и Мартинеса готова продать девять футболистов

Руководство "Барселоны" намерено летом подписать нападающего ПСЖ Неймара и форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.

Как сообщает AS, трансферы этих футболистов обойдутся клубу в огромную сумму, поэтому каталонцы для соблюдения правил финансового фэйр-плей готовы расстаться с девятью футбболистами.

Всего с продаж игроков "Барса" намерена выручить 245 миллионов евро. Клуб готов продать Усмана Дембеле (56 млн), Филиппе Коутиньо (56), Нелсона Семеду (32), Самюэля Умтити (32), Ивана Ракитича (20), Эктора Фирпо (20), Артуро Видаля (11), Мартина Брейтуэйта (9,5) и Жан-Клера Тодибо (9).

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