"Барселона" ради покупки Неймара и Мартинеса готова продать девять футболистов
Руководство "Барселоны" намерено летом подписать нападающего ПСЖ Неймара и форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.
Как сообщает AS, трансферы этих футболистов обойдутся клубу в огромную сумму, поэтому каталонцы для соблюдения правил финансового фэйр-плей готовы расстаться с девятью футбболистами.
Всего с продаж игроков "Барса" намерена выручить 245 миллионов евро. Клуб готов продать Усмана Дембеле (56 млн), Филиппе Коутиньо (56), Нелсона Семеду (32), Самюэля Умтити (32), Ивана Ракитича (20), Эктора Фирпо (20), Артуро Видаля (11), Мартина Брейтуэйта (9,5) и Жан-Клера Тодибо (9).
Читайте также: "Барселона" готова отдать Гризманна в "Интер", но при одном условии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
1
Игроки сборной Португалии пожертвовали бонусы за Евро-2020 на борьбу с коронавирусом
-
Президент Федерации футбола Италии надеется доиграть сезон
-
1
Александр Кержаков поделился воспоминаниями об игре против Месси
-
31 год назад случилась смертельная "давка" на "Хиллсборо": рассказываем историю одной из самых известных трагедий в футбольной истории
-
Министр спорта Беларуси заявил, что оснований закрывать высшую лигу нет
-
Сайт FourFourTwo составил рейтинг главных футбольных конфликтов в XXI веке
-
Крауч расставил пятерку легендарных футболистов по порядку
-
3
"Барселона" ради покупки Неймара и Мартинеса готова продать девять футболистов
-
"Зенит" интересуется Мхитаряном
-
1
Терри назвал два клуба, которые хотели приобрести его во время карьеры в "Челси"
-
"Ювентус" предложит Дибале новый контракт без увеличения зарплаты
-
"Атлетико" нацелился на одного из ключевых игроков "Милана"
-
1
Роналдо и Бекхэм хотят провести благотворительную игру между своими клубами
-
Стало известно, кто в "Милане" выступает против назначения Рангника на пост тренера команды
-
2
Уткин продолжил словесную перепалку с Соловьевым
-
Кавани не намерен покидать Европу
-
5
"Барселона" предложит "Челси" обмен игроками
-
"Армавир" снялся с ФНЛ
-
"Ювентус" назвал дату, до которой все легионеры должны вернуться в Турин
-
Зиньковский рассказал, почему в детстве не смог пройти просмотр в "Спартаке"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14