"Барселона" ради покупки Неймара и Мартинеса готова продать девять футболистов

3 Теги барселонаусман дембелефилиппе коутиньоиван ракитичартуро видаль

"Барселона" ради покупки Неймара и Мартинеса готова продать девять футболистов

Руководство "Барселоны" намерено летом подписать нападающего ПСЖ Неймара и форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.

Как сообщает AS, трансферы этих футболистов обойдутся клубу в огромную сумму, поэтому каталонцы для соблюдения правил финансового фэйр-плей готовы расстаться с девятью футбболистами.

Всего с продаж игроков "Барса" намерена выручить 245 миллионов евро. Клуб готов продать Усмана Дембеле (56 млн), Филиппе Коутиньо (56), Нелсона Семеду (32), Самюэля Умтити (32), Ивана Ракитича (20), Эктора Фирпо (20), Артуро Видаля (11), Мартина Брейтуэйта (9,5) и Жан-Клера Тодибо (9).

Читайте также: "Барселона" готова отдать Гризманна в "Интер", но при одном условии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Л.К

Долбаёб Долбаёбович петросянет)))

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Маразм картонного лидера, прогрессирует все больше и больше! Когда уже усмирят эту метровую шавку... Visca el Barca!

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Брайтвайт уже говорил, что не будет стирать футболку после объятий с Месси на поле))) главное, чтоб с губ смывал то ,что останется после объятий после игр) а футболка , то такое...

Ответить

главное

31 год назад случилась смертельная "давка" на "Хиллсборо": рассказываем историю одной из самых известных трагедий в футбольной истории

31 год назад случилась смертельная "давка" на "Хиллсборо": рассказываем историю одной из самых известных трагедий в футбольной истории

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов