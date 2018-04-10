"Барселона" располагает лучшей обороной в Лиге Чемпионов

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"Барселона" располагает лучшей обороной в Лиге Чемпионов

"Барселона" пропустила меньше всех в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов.

Каталонский клуб позволил своим соперникам забить всего три гола в девяти поединках.

Ближайшими преследователями являются "Реал" и "Бавария", пропустившие по восемь мячей.

Не пропустите: Джеко, Наингголан, Месси и Суарес выйдут в основе "Ромы" и "Барселоны". | http://soccernews.ru

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