"Барселона" рассчитывает до конца лета купить и Неймара, и Гризманна

"Барселона" может взорвать трансферный рынок этим летом, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, каталонский клуб рассчитывает купить сразу двух звёздных нападающих - Антуана Гризманна из "Атлетико" и Неймара из ПСЖ.

За француза "блауграна" заплатит 120 миллионов евро, а бразильца попытается заполучить за 100 миллионов + права на Филиппе Коутиньо.

Также "Барсе" придётся продать некоторых своих игроков, чтобы не нарушить правила финансового фейр-плей.

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