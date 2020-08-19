"Барселона" рассчитывает купить защитника "Манчестер Сити" в ближайшие дни

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"Барселона" рассчитывает купить защитника "Манчестер Сити" в ближайшие дни

"Барселона" продолжает переговоры по трансферу защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсии, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, каталонский клуб рассчитывает завершить сделку до конца этой недели. Сам игрок готов вернуться в "Барселону", воспитанником которой он является.

Ранее сообщалось, что "Барселона" предлагает за испанца 10 миллионов евро, а "горожане" оценивают его в 23 миллиона.

В минувшем сезоне 19-летний Гарсия провел за "Манчестер Сити" 20 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

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