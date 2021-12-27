"Барселона" рассчитывает летом усилить оба фланга обороны

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"Барселона" рассчитывает летом усилить оба фланга обороны

Руководство "Барселоны" уже планирует летнюю трансферную кампанию, пишет Sport.es.

По информации источника, одной из целей каталонского клуба будет усиление обоих флангов обороны.

Среди правых защитников "сине-гранатовым" интересны Нуссаир Мазрауи (Аякс") и Сесар Аспиликуэта ("Челси").

Что касается позиции левого фулбека, то приоритетом "Барсы" является Хосе Гайя из "Валенсии".

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