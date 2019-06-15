"Барселона" рассчитывает на следующей неделе продать двух игроков

Теги барселонаяспер силлессенандре гомештрансферы

"Барселона" рассчитывает на следующей неделе продать двух игроков

"Барселона" планирует в ближайшее время закрыть две исходящие сделки, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, наиболее близки к уходу из каталонского клуба вратарь Яспер Силлессен и полузащитник Андре Гомеш.

Ожидается, что "блауграна" продаст голландца и португальца уже на следующей неделе.

"Барса" рассчитывает выручить от продажи этих игроков 60-70 миллионов евро.

Интерес к Гомешу и Силлессену проявляют клубы АПЛ.

Не пропустите: "Барселона" готовит предложение по защитнику "Боруссии". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Икарди готовит судебный иск против "Интера"

Икарди готовит судебный иск против "Интера"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов