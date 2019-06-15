"Барселона" рассчитывает на следующей неделе продать двух игроков

"Барселона" планирует в ближайшее время закрыть две исходящие сделки, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, наиболее близки к уходу из каталонского клуба вратарь Яспер Силлессен и полузащитник Андре Гомеш.

Ожидается, что "блауграна" продаст голландца и португальца уже на следующей неделе.

"Барса" рассчитывает выручить от продажи этих игроков 60-70 миллионов евро.

Интерес к Гомешу и Силлессену проявляют клубы АПЛ.

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