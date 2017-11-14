"Барселона" рассчитывает подписать Коутиньо в первых числах января

Теги барселонакоутиньоливерпуль

"Барселона" рассчитывает подписать Коутиньо в первых числах январяКаталонская "Барселона" рассчитывает подписать полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо в первых числах января следующего года.

Как информирует EL Mundo Deportivo, руководство "сине-гранатовых" планирует оформить приобретение 25-летнего хавбека "красных" в кратчайшие сроки после открытия зимнего трансферного окна, дабы тот поскорее адаптировался в новой команде и смог помочь ей уже в ближайших ее играх.

Напомним, Роналдиньо высказался о возможном переходе Коутиньо в "Барселону". | soccernews.ru

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