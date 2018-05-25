"Барселона" рассчитывает получить с продажи трех игроков почти 100 миллионов евро

Теги барселонаандре гомешпако алькасеррафинья алькантара

"Барселона" рассчитывает получить с продажи трех игроков почти 100 миллионов евроКаталонская "Барселона" рассчитывает получить с продажи трех своих игроков почти 100 миллионов евро, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что ближайшим летом "сине-гранатовые" намерены расстаться с полузащитниками Тьяго Алькантарой и Андре Гомешем, а также форвардом Пако Алькасером. Каждого из них каталонский гранд оценил в 30 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" не готова гарантировать Гризманну место в центре атаки. | soccernews.ru

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