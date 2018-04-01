"Барселона" рассчитывает продать двух игроков, чтобы заработать средства на трансфер Гризманна

Каталонская "Барселона" рассчитывает продать двух своих игроков, чтобы заработать средства на трансфер форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Как информирует испанская пресса, ближайшим летом "Камп Ноу" должны будут покинуть полузащитники Денис Суарес и Андре Гомеш. С их продажи "сине-гранатовые" рассчитывают получить 90 миллионов евро - по 45 миллионов за каждого.

Напомним, Гризманн исключил свой переход в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru