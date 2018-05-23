"Барселона" рассчитывает продать пять игроков, чтобы выручить средства на трансфер Гризманна

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"Барселона" рассчитывает продать пять игроков, чтобы выручить средства на трансфер ГризманнаКаталонская "Барселона" рассчитывает продать пять игроков, чтобы выручить средства на покупку своей главной летней трансферной цели в лице форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Так, по сведениям AS, "сине-гранатовые" планируют получить 100 миллионов евро за своих защитника Алейша Видаля, полузащитников Андре Гомеша и Рафинью Алькантару, а также форвардов Пако Алькасера и Мунира Эль-Хаддади.

Напомним, "Барселона" не пошла на уступки "Интеру" по Рафинье. | soccernews.ru

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