"Барселона" рассчитывает продать пять игроков, чтобы выручить средства на трансфер Гризманна

Каталонская "Барселона" рассчитывает продать пять игроков, чтобы выручить средства на покупку своей главной летней трансферной цели в лице форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Так, по сведениям AS, "сине-гранатовые" планируют получить 100 миллионов евро за своих защитника Алейша Видаля, полузащитников Андре Гомеша и Рафинью Алькантару, а также форвардов Пако Алькасера и Мунира Эль-Хаддади.

Напомним, "Барселона" не пошла на уступки "Интеру" по Рафинье. | soccernews.ru