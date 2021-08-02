"Барселона" рассчитывает продлить контракт с Месси в течении недели

1 Теги лионель мессибарселона

"Барселона" рассчитывает продлить контракт с Месси в течении неделиФото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

"Барселона" находится в финальной стадии переговоров по контракту Лионеля Месси, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в каталонском клубе уверены, что у них получится урегулировать все формальности и подписать новое соглашение до 8 августа, когда состоится товарищеский матч за Кубок Жоана Гампера против "Ювентуса".

Ранее сообщалось, что по новому контракту Месси будет зарабатывать на 50% меньше, чем раньше.

В прошедшем сезоне Месси сыграл 47 матчей, в которых забил 38 мячей и отдал 14 голевых передач.

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