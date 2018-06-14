"Барселона" рассчитывает продлить контракт с Муниром

Каталонская "Барселона" рассчитывает продлить контракт со своим форвардом Муниром Эль-Хаддади, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" планируют предложить 22-летнему нападающему подписать новое соглашение, чтобы избежать его вероятного ухода из клуба летом следующего года в качестве свободного агента.

Прошлый сезон Мунир на правах аренды провел в "Алавесе". В 37 матчах за клуб он забил 14 мячей и сделал 7 результативных передач.

Напомним, "Барселона" заинтересована в обмене игроками с "Ювентусом". | soccernews.ru