"Барселона" рассчитывает в ближайшее время достичь соглашения по трансферу Артура

Каталонская "Барселона" рассчитывает уже в ближайшее время достичь соглашения по переходу полузащитника бразильского "Гремио" Артура.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, представители "сине-гранатовых" отправились в Южную Америку, чтобы достичь соглашения с "мушкетерами" по сумме трансфера их 21-летнего хавбека. Однако воспользоваться своим возможным правом выкупа перспективного игрока каталонский гранд планирует только в январе 2019-го года.

Напомним, в сделку по Гризманну "Барселона" может включить одного из трех своих игроков. | soccernews.ru