"Барселона" рассчитывает выручить 70 миллионов евро с продажи трех защитников

Теги барселоналюка диньалейш видальйерри мина

"Барселона" рассчитывает выручить 70 миллионов евро с продажи трех защитниковКаталонская "Барселона" рассчитывает выручить 70 миллионов евро с продажи трех защитников, информирует sport.es.

Так, по сведениям издания, указанную сумму "сине-гранатовые" рассчитывают получить за Люку Диня, Йерри Мину и Алейша Видаля. Первый был оценен клубом в 25 миллионов евро, второй - в 30 миллионов евро, а третий - в 15 миллионов евро.

Напомним,  "Эвертон" уже закрыл трансфер одного защитника "Барселоны". | soccernews.ru

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