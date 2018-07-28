Каталонская "Барселона" рассчитывает выручить 70 миллионов евро с продажи трех защитников, информирует sport.es.

Так, по сведениям издания, указанную сумму "сине-гранатовые" рассчитывают получить за Люку Диня, Йерри Мину и Алейша Видаля. Первый был оценен клубом в 25 миллионов евро, второй - в 30 миллионов евро, а третий - в 15 миллионов евро.

Напомним, "Эвертон" уже закрыл трансфер одного защитника "Барселоны". | soccernews.ru