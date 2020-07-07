"Барселона" рассчитывает заполучить Лаутаро Мартинеса до октября

"Барселона" не теряет надежд купить у миланского "Интера" нападающего Лаутаро Мартинеса.

По информации журналиста Николо Скиры, в каталонском клубе рассчитывают закрыть сделку до октября.

Сегодня истекает пункт о выкупе аргентинца за 111 миллионов евро, поэтому теперь нужно согласовывать цену на игрока непосредственно с "нерадзурри".

"Интер" согласен отпустить Лаутаро в "Барсу" в обмен на 90 миллионов евро и одного футболиста в придачу.

Не пропустите: Бартомеу исключил уход Месси из "Барселоны". | http://soccernews.ru