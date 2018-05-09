"Барселона" рассчитывает заработать 100 миллионов евро на продаже трех игроков

Каталонская "Барселона" рассчитывает заработать 100 миллионов евро на продаже трех своих игроков, информирует испанская пресса.

Так, средства на покупку форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна "сине-гранатовые" планируют получить с трансферов полузащитников Рафиньи Алькантары и Андре Гомеша, а также нападающего Пако Алькасера. Каждого из этих трех игроков каталонский гранд оценил в 35 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" повесила ценник на Дениса Суареса. | soccernews.ru