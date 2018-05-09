"Барселона" рассчитывает заработать 100 миллионов евро на продаже трех игроков
Каталонская "Барселона" рассчитывает заработать 100 миллионов евро на продаже трех своих игроков, информирует испанская пресса.
Так, средства на покупку форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна "сине-гранатовые" планируют получить с трансферов полузащитников Рафиньи Алькантары и Андре Гомеша, а также нападающего Пако Алькасера. Каждого из этих трех игроков каталонский гранд оценил в 35 миллионов евро.
Напомним, "Барселона" повесила ценник на Дениса Суареса. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|35
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|75
|3
|Реал Мадрид
|35
|72
|4
|Валенсия
|36
|67
|5
|Бетис
|36
|59
|6
|Вильярреал
|35
|57
|7
|Хетафе
|36
|52
|8
|Севилья
|35
|51
|9
|Жирона
|36
|48
|10
|Эйбар
|36
|47
|11
|Реал Сосьедад
|36
|46
|12
|Сельта Виго
|36
|46
|13
|Алавес
|36
|44
|14
|Атлетик Бильбао
|36
|43
|15
|Эспаньол
|36
|43
|16
|Леганес
|35
|40
|17
|Леванте
|35
|40
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|36
|29
|19
|Лас Пальмас
|36
|22
|20
|Малага
|36
|20