"Барселона" рассчитывает заработать на исходящих трансферах 200 миллионов евро

Каталонская "Барселона" рассчитывает заработать на исходящих трансферах этим летом порядка 200 миллионов евро.

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" в текущее межсезонье могут расстаться сразу с семью игроками. Однако планы каталонского гранда могут не осуществиться ввиду того, что на сегодняшний день существует совсем маленький спрос на футболистов, с которыми он намерен расстаться.

Напомним, альтернативой Виллиану "Барселона" определила двух игроков. | soccernews.ru