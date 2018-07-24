"Барселона" рассчитывает заработать на исходящих трансферах 200 миллионов евро

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"Барселона" рассчитывает заработать на исходящих трансферах 200 миллионов евроКаталонская "Барселона" рассчитывает заработать на исходящих трансферах этим летом порядка 200 миллионов евро.

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" в текущее межсезонье могут расстаться сразу с семью игроками. Однако планы каталонского гранда могут не осуществиться ввиду того, что на сегодняшний день существует совсем маленький спрос на футболистов, с которыми он намерен расстаться.

Напомним,  альтернативой Виллиану "Барселона" определила двух игроков. | soccernews.ru

Комментарии
Пьянь

Тут 100 бы наковырять с продаж. Хотя, если Дембеле продать, то под 200 может набраться.

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