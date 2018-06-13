"Барселона" расширила список альтернатив Силлессену

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"Барселона" расширила список альтернатив СиллессенуКаталонская "Барселона" расширила список альтернатив своему голкиперу Ясперу Силлессену, который выразил желание сменить клубную прописку.

Так, по сведениям испанской прессы потенциальными заменами голландцу на "Камп Ноу" к уже имеющимся Куну Кастелсу ("Вольфсбург"), Тимо Хорну ("Кельн") и Иржи Павленке ("Вердер") добавились Тим Крул ("Брайтон"), Руи Патрисиу ("Спортинг" Лиссабон) и Хоэль Роблес ("Эвертон").

Напомним, два клуба готовы заплатить за Силлессена 60 миллионов евро. | soccernews.ru

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