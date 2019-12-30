"Барселона" рассказала о травмированных футболистах перед матчем с "Эспаньолом"

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"Барселона" рассказала о травмированных футболистах перед матчем с "Эспаньолом"

"Барселона" рассказала о травмированных футболистах перед матчем 19-го тура Примеры с "Эспаньолом". Об этом сообщает As.

Голкипер Марк-Андре тер Штеген не сможет играть из-за проблем с правым коленом. Сроки восстановления пока не известны.

Также у хавбека Артура проблемы в паховой области. Он пропустит до трех недель.

Матч "Эспаньол" - "Барселона" состоится 4 января. Начало - в 23:00 (мск).

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