"Барселона" рассказала о травмированных футболистах перед матчем с "Эспаньолом"

"Барселона" рассказала о травмированных футболистах перед матчем 19-го тура Примеры с "Эспаньолом". Об этом сообщает As.

Голкипер Марк-Андре тер Штеген не сможет играть из-за проблем с правым коленом. Сроки восстановления пока не известны.

Также у хавбека Артура проблемы в паховой области. Он пропустит до трех недель.

Матч "Эспаньол" - "Барселона" состоится 4 января. Начало - в 23:00 (мск).

Не пропустите: "Барселона" - лидер топ-5 лиг Европы по числу побед за последнее десятилетие| http://soccernews.ru