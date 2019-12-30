"Барселона" рассказала о травмированных футболистах перед матчем с "Эспаньолом"
"Барселона" рассказала о травмированных футболистах перед матчем 19-го тура Примеры с "Эспаньолом". Об этом сообщает As.
Голкипер Марк-Андре тер Штеген не сможет играть из-за проблем с правым коленом. Сроки восстановления пока не известны.
Также у хавбека Артура проблемы в паховой области. Он пропустит до трех недель.
Матч "Эспаньол" - "Барселона" состоится 4 января. Начало - в 23:00 (мск).
Не пропустите: "Барселона" - лидер топ-5 лиг Европы по числу побед за последнее десятилетие| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Барселона" рассказала о травмированных футболистах перед матчем с "Эспаньолом"
-
Карпин рассказал о состоянии Мамаева
-
Футболисты сборной России назвали свои любимые блюда
-
Защитник "Витесса" Кларк может перейти в "Ливерпуль"
-
Руководство "РБ Лейпциг" не исключает ухода Вернера
-
Куртуа поделился мнением о об экс-голкипере "Реала" Навасе
-
Черчесов продолжит работу по контракту
-
СМИ: Анри может возглавить "Барселону"
-
Мамаев рассказал о своем пребывании в "Ростове"
-
Азмун может продолжить карьеру в "Кристал Пэлас"
-
1
"Манчестер Юнайтед" переключился с Холанда на Дембеле из "Лиона"
-
ЦСКА объявил о продлении контракта с 16-летним голкипером Торопом
-
Глушаков подвел итоги 2019 года
-
"Это Гинер всё купил": ЦСКА опубликовал забавное предновогоднее видео
-
Матч "Сочи" - "Оренбург" ещё раз перенесли
-
"Реал" продлит контракт с Бензема
-
"Динамо" поздравило болельщиков с Новым годом видео по мотивам "Иронии судьбы"
-
Семак прокомментировал травлю Дзюбы со стороны фанатов
-
Клопп высказался об уверенном лидерстве "Ливерпуля" в АПЛ
-
1
Роналду - лидер среди футболистов по заработку в инстаграме в 2019 году
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|39
|2
|Реал Мадрид
|18
|37
|3
|Севилья
|18
|34
|4
|Атлетико Мадрид
|18
|32
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Хетафе
|18
|30
|7
|Атлетик Бильбао
|18
|28
|8
|Валенсия
|18
|28
|9
|Леванте
|18
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|18
|20
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|18
|13
|20
|Эспаньол
|18
|10