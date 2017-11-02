"Барселона" рассматривает четыре альтернативных варианта Коутиньо

Каталонская "Барселона" рассматривает четыре альтернативных варианта своей главной трансферной цели на зиму в лице полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Так, по информации sport.es, в случае провала переговоров по 25-летнему хавбеку "красных" "сине-гранатовые" планируют переключить свое внимание на более дешевые кандидатуры усиления своей средней линии - Леона Горетцку и Максимилиана Майера из гельзенкирхенского "Шальке", Юлиана Брандта из леверкузенского "Байера" и Тома Лемара из "Монако".

Напомним, "Барселона" узнала стоимость Джонатана Та. | soccernews.ru