"Барселона" рассматривает два кандидата на замену Вальверде

4 Теги барселонаэрнесто вальверде

"Барселона" рассматривает два кандидата на замену ВальвердеКаталонская "Барселона" рассматривает два кандидата на замену своему главному тренеру Эрнесто Вальверде, срок действия которого с клубом истекает летом следующего года.

Так, согласно информации sport.es, альтернативами 54-летнему специалисту "сине-гранатовые" определили наставника севильского "Бетиса" Кике Сетьена и Хорди Кройфа, который в настоящее время возглавляет китайский "Чунцин Лифань". Кандидатуру последнего продвигает лично президент "Барсы" Жозеп Мария Бартомеу.

Напомним,  Вальверде не будет продлевать контракт с "Барселоной". | soccernews.ru

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Комментарии

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ЛЕО

Барсе нужен Клопп, но он пока занят в Ливере!

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Вадим

С Бартомеу все ясно, после массовой закупки средних игроков в 2016 году, одновременно с преднамеренным ослаблением обороны в виде прощания с Алвесом. Все было рассчитано на пару-тройку лет, на перспективу отдать Лигу чемпионов в 2017, потом в 2018 году. У Бартомеу все получается, его план совместно с Перцем из Мадрида - работает. Все это - мины замедленного действия или отсроченного эффекта

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CATALONEC

если станет второй застрелюсь первый отрекусь

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Андрей

Кике Сетьен топ тренер,подходит под стиль барсы,если ты не особо в этом понимаешь,тебя жаль.Посмотри как бетис контролирует мяч,с этим всё в порядке,исполнители не дотягивают,а игру он ставит,его можно сравнить с Сарри.

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