"Барселона" рассматривает два кандидата на замену Вальверде

Каталонская "Барселона" рассматривает два кандидата на замену своему главному тренеру Эрнесто Вальверде, срок действия которого с клубом истекает летом следующего года.

Так, согласно информации sport.es, альтернативами 54-летнему специалисту "сине-гранатовые" определили наставника севильского "Бетиса" Кике Сетьена и Хорди Кройфа, который в настоящее время возглавляет китайский "Чунцин Лифань". Кандидатуру последнего продвигает лично президент "Барсы" Жозеп Мария Бартомеу.

Напомним, Вальверде не будет продлевать контракт с "Барселоной". | soccernews.ru