"Барселона" рассматривает два варианта расставания с Ракитичем

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"Барселона" рассматривает два варианта расставания с Ракитичем

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич с высокой долей вероятности летом сменит команду.

По информации Marca, каталонский клуб изучает два сценария с уходом звёздного хорвата.

Во-первых, хавбека могут продать за сумму около 20 миллионов евро. Во-вторых, 32-летнего футболиста могут включить в сделку по приобретению другого игрока.

Напомним, что сам Ракитич склоняется к варианту с возвращением в "Севилью".

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