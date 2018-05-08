"Барселона" рассматривает две кандидатуры на усиление правого фланга обороны

Каталонская "Барселона" рассматривает две кандидатуры на усиление своего правого фланга обороны, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что ближайшим летом "сине-гранатовые" рассчитывают подписать игрока, который бы закрыл самую проблемную позицию в команде. Главными претендентами на эту роль в каталонском гранде рассматривают Джошуа Киммиха ("Бавария") и Альваро Одриосолу ("Реал Сосьедад").

Напомним, Вальверде прокомментировал возможное подписание "Барселоной" Гризманна. | soccernews.ru