"Барселона" рассматривает двух кандидатов на замену Иньесте

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"Барселона" рассматривает двух кандидатов на замену ИньестеКаталонская "Барселона" рассматривает двух кандидатов на замену своему капитану Андресу Иньесте, который ближайшим летом покинет клуб.

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" альтернативой 33-летнему хавбеку определили полузащитников бразильского "Гремио" Артура, по трансферу которого клуб уже достиг принципиальной договоренности, и севильского "Бетиса" Фабиана Руиса.

Напомним, Бартомеу оценил шансы Месси на выигрыш Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

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