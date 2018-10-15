"Барселона" рассматривает двух кандидатов на замену Луису Суаресу

Теги барселоналуис суаресниколя пепекшиштоф пентек

"Барселона" рассматривает двух кандидатов на замену Луису СуаресуКаталонская "Барселона" рассматривает двух кандидатов на замену своему форварду Луису Суаресу, которому уже в январе исполнится 32 года.

Так, согласно информации sport.es, на сегодняшний день альтернативами уругвайскому бомбардиру, как наиболее доступные на трансферном рынке, "сине-гранатовые" определили форварда "Дженоа" Кшиштофа Пентека и вингера "Лилля" Николя Пепе. Стоимость первого оценивается в 60 миллионов евро, а второго - на 10 миллионов евро дешевле.

Напомним, "Барселона" считается главным фаворитом в борьбе за двух игроков "Аякса". | soccernews.ru

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