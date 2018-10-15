"Барселона" рассматривает двух кандидатов на замену Луису Суаресу

Каталонская "Барселона" рассматривает двух кандидатов на замену своему форварду Луису Суаресу, которому уже в январе исполнится 32 года.

Так, согласно информации sport.es, на сегодняшний день альтернативами уругвайскому бомбардиру, как наиболее доступные на трансферном рынке, "сине-гранатовые" определили форварда "Дженоа" Кшиштофа Пентека и вингера "Лилля" Николя Пепе. Стоимость первого оценивается в 60 миллионов евро, а второго - на 10 миллионов евро дешевле.

Напомним, "Барселона" считается главным фаворитом в борьбе за двух игроков "Аякса". | soccernews.ru