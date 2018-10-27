"Барселона" рассматривает еще один вариант громкого обмена Дембеле

3 Теги барселонаюрген клоппусман дембелеливерпульмохамед салах

"Барселона" рассматривает еще один вариант громкого обмена ДембелеКаталонская "Барселона" рассматривает еще один вариант громкого обмена с участием своего вингера Усмана Дембеле.

Так, согласно сведениям Football Espana, "сине-гранатовые" будут не против ухода 21-летнего француза в "Ливерпуль" в обмен на лидера атак "красных" Мохамеда Салаха. На "Камп Ноу" рассчитывают, что поспособствовать этому обмену могут желание главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа поработать с новоиспеченным чемпионом мира и готовность египтянина попробовать свои силы на "Камп Ноу".

Напомним, "Барселона" готова обменять Дембеле на Неймара. | soccernews.ru

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Chavichus

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