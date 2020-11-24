"Барселона" рассматривает Гарая на замену травмированному Пике

"Барселона" ищет замену травмированному защитнику Жерару Пике, который недавно получил серьезное повреждение.

По данным El Chiringuito TV, каталонский клуб интересуется экс-игроком "Зенита" и "Валенсии" Эскиэлем Гараем, который на данный момент находится без команды. В "Барселону" он может перейти бесплатно.

34-летний Гарай покинул "Валенсию" летом этого года.

Ранее сообщалось, что Пике пропустит больше полугода.

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