"Барселона" рассматривает кандидатуры 14 центральных защитников, среди них три игрока из РПЛ

"Барселона" не отказалась от идеи подписать центрального защитника в зимнее трансферное окно.

Как сообщает El Mundo Deportivo, в лонг-лист "сине-гранатовых" входят сразу 14 игроков, три из них представляют чемпионат России - это Бранислав Иванович из "Зенита", а также Бенедикт Хеведес и Ведран Чорлука из "Локомотива".

Помимо них в сферу интересов каталонского клуба входят Мехди Бенатия ("Ювентус"), Рауль Альбиоль ("Наполи"), Лоран Косиельни ("Арсенал"), Давид Луиз ("Челси"), Пепе, Домагой Вида (оба - "Бешикташ"), Данте ("Ницца"), Невен Суботич, Тимоти Колодзейчак (оба - "Сент-Этьен"), Адиль Рами ("Марсель") и Жозе Фонте ("Лилль").

Стоит отметить, что "Барса" не намерена платить за нового центрбека значительную сумму. Кроме того, немаловажным критерием при выборе футболиста является его опыт игры на топ-уровне.

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