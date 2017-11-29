"Барселона" рассматривает кандидатуры четырех звездных нападающих на замену Суаресу

Теги барселоналуис суаресхарри кейнантуан гризманнгабриэл жезусмауро икарди

"Барселона" рассматривает кандидатуры четырех звездных нападающих на замену СуаресуКаталонская "Барселона" рассматривает кандидатуры четырех звездных нападающих на замену своему ведущему форварду Луису Суаресу.

Так, по сведениям испанской прессы, в сферу интересов "сине-гранатовых" вошли Антуан Гризманн ("Атлетико"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Мауро Икарди ("Интер") и Габриэл Жезус ("Манчестер Сити"). Однако, окончательное решение о приобретении нового игрока в линию атаки будет рассматриваться каталонским грандом уже по истечении текущего сезона, исходя из результатов команды и уругвайца.

Напомним, "Барселона" заинтересовалась Виллианом. | soccernews.ru

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