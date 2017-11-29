"Барселона" рассматривает кандидатуры четырех звездных нападающих на замену Суаресу

Каталонская "Барселона" рассматривает кандидатуры четырех звездных нападающих на замену своему ведущему форварду Луису Суаресу.

Так, по сведениям испанской прессы, в сферу интересов "сине-гранатовых" вошли Антуан Гризманн ("Атлетико"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Мауро Икарди ("Интер") и Габриэл Жезус ("Манчестер Сити"). Однако, окончательное решение о приобретении нового игрока в линию атаки будет рассматриваться каталонским грандом уже по истечении текущего сезона, исходя из результатов команды и уругвайца.

Напомним, "Барселона" заинтересовалась Виллианом. | soccernews.ru