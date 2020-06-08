"Барселона" рассматривает пять кандидатов на усиление левого фланга обороны

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"Барселона" рассматривает пять кандидатов на усиление левого фланга обороны

"Барселона" составила шорт-лист из пяти левых защитников, один из которых этим летом может оказаться на "Камп Ноу".

По информации Mundo Deportivo, в списке "сине-гранатовых" находятся Рафаэль Геррейру ("Боруссия Д"), Хуан Бернат (ПСЖ), Николас Тальяфико ("Аякс"), Первис Эступиньян ("Осасуна") и Анхелиньо ("РБ Лейпциг").

Напомним, что каталонский клуб ищет замену для Хуниора Фирпо, не оправдавшего ожиданий в текущем сезоне.

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