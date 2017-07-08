"Барселона" рассматривает Сидибе, Семеду и Канселу в качестве альтернативы Бельерину

"Барселона" продолжает поиски футболиста на позицию правого защитника, сообщает Marca.

По сведениям издания, приоритетным вариантом для каталонцев является защитник "Арсенала" Эктор Бельерин, но "канониры" не намерены его продавать.

Таким образом "Барселона" собирается приступить к разработке запасного варианта. В сферу интересов "Барсы" входят Джибриль Сидибе ("Монако"), Нельсон Семеду ("Бенфика"), Альваро Одриосола ("Реал Сосьедад"), Жоау Канселу ("Валенсия") и Джошуа Киммих ("Бавария").

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