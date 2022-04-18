"Барселона" рассматривает трех форвардов для усиления

Фото: твиттер Нуньеса\Автор неизвестен

"Барселона" ищет футболиста для усиления линии атаки грядущим летом, сообщает Marca.

По информации источника, приоритетами являются Роберт Левандовски из "Баварии" и Эрлинг Холанд из дортмундской "Боруссии".

Отмечается, что эти трансферы практически невозможны из-за финансового аспекта.

Поэтому каталонский клуб рассматривает три других футболиста: Дарвин Нуньес из "Бенфики", Габриэль Жесус из "Манчестер Сити" и Рафаэль Леау из "Милана".

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