"Барселона" рассматривает трех футболистов на место резервиста для Альбы
"Барселона" занимается поиском резервиста для левого защитника Жорди Альбы.
По сведениям Sport.es, в шорт-лист каталонцев попали Альберто Морено ("Ливерпуль"), Начо Монреаль ("Арсенал") и Филипе Луис ("Атлетико").
Отметим, что у всех троих футболистов предстоящим летом истекают соглашения с клубами, поэтому "Барселона" может подписать кого-то из них совершенно бесплатно.
Альба выступает за "Барселону" с 2012 года. В этом сезоне он провел 36 игр, забил два гола и отдал 14 ассистов.
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|Команда
|М
|О
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|2
|Атлетико Мадрид
|25
|50
|3
|Реал Мадрид
|25
|48
|4
|Хетафе
|25
|39
|5
|Севилья
|25
|37
|6
|Алавес
|25
|37
|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Реал Сосьедад
|25
|35
|9
|Валенсия
|25
|33
|10
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|11
|Эйбар
|25
|31
|12
|Леганес
|25
|30
|13
|Леванте
|25
|30
|14
|Эспаньол
|25
|30
|15
|Жирона
|25
|28
|16
|Реал Вальядолид
|25
|26
|17
|Сельта Виго
|25
|25
|18
|Вильярреал
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|23
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|Райо Вальекано
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|Уэска
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