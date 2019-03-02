"Барселона" рассматривает трех футболистов на место резервиста для Альбы

1 Теги барселонажорди альбаначо монреальфилипе луисальберто морено

"Барселона" рассматривает трех футболистов на место резервиста для Альбы

"Барселона" занимается поиском резервиста для левого защитника Жорди Альбы.

По сведениям Sport.es, в шорт-лист каталонцев попали Альберто Морено ("Ливерпуль"), Начо Монреаль ("Арсенал") и Филипе Луис ("Атлетико").

Отметим, что у всех троих футболистов предстоящим летом истекают соглашения с клубами, поэтому "Барселона" может подписать кого-то из них совершенно бесплатно.

Альба выступает за "Барселону" с 2012 года. В этом сезоне он провел 36 игр, забил два гола и отдал 14 ассистов.

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Комментарии

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ilgabukhmareva19

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