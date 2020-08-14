"Барселона" рассматривает трёх кандидатов на замену Сетьену

Руководство "Барселоны" ищет замену для главного тренера Кике Сетьена, сообщает ESPN.

По сведениям издания, в каталонском клубе решили, что у действующего наставника недостаточно авторитета для работы на "Камп Ноу".

В связи с этим шорт-лист потенциальных преемников Сетьена сократился до трёх специалистов, которые соответствуют вышеуказанным требованиям.

Так, на пост тренера "Барсы" претендуют Рональд Куман (сборная Нидерландов), Хави (Аль-Садд) и Маурисио Почеттино (экс-"Тоттенхэм").

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