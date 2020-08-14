"Барселона" рассматривает трёх кандидатов на замену Сетьену
Руководство "Барселоны" ищет замену для главного тренера Кике Сетьена, сообщает ESPN.
По сведениям издания, в каталонском клубе решили, что у действующего наставника недостаточно авторитета для работы на "Камп Ноу".
В связи с этим шорт-лист потенциальных преемников Сетьена сократился до трёх специалистов, которые соответствуют вышеуказанным требованиям.
Так, на пост тренера "Барсы" претендуют Рональд Куман (сборная Нидерландов), Хави (Аль-Садд) и Маурисио Почеттино (экс-"Тоттенхэм").
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|М
|О
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
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|20
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|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|Гранада
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|11
|Бетис
|20
|27
|12
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|Осасуна
|20
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|20
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|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
|20
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|17
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|20
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