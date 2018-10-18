"Барселона" рассматривает три кандидата на замену Суаресу

Теги барселоналуис суаресниколя пепероберто фирминокшиштоф пентек

"Барселона" рассматривает три кандидата на замену СуаресуКаталонская "Барселона" рассматривает три кандидата на замену своему форварду Луису Суаресу, информирует Team Talk.

Так, по сведениям источника, альтернативами 31-летнему нападающему на "Камп Ноу" рассматриваются Роберто Фирмино ("Ливерпуль"), Кшиштофа Пентека ("Дженоа") и Николя Пепе ("Лилль").

В текущем сезоне Суарес забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи в 11 играх за "Барселону". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021-го года.

Напомним,  руководство "Барселоны" не намерено возвращать Неймара. | soccernews.ru

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