"Барселона" рассматривает три кандидата на замену Суаресу

Каталонская "Барселона" рассматривает три кандидата на замену своему форварду Луису Суаресу, информирует Team Talk.

Так, по сведениям источника, альтернативами 31-летнему нападающему на "Камп Ноу" рассматриваются Роберто Фирмино ("Ливерпуль"), Кшиштофа Пентека ("Дженоа") и Николя Пепе ("Лилль").

В текущем сезоне Суарес забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи в 11 играх за "Барселону". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021-го года.

Напомним, руководство "Барселоны" не намерено возвращать Неймара. | soccernews.ru