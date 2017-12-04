"Барселона" рассматривает три кандидатуры на укрепление центра защиты зимой

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"Барселона" рассматривает три кандидатуры на укрепление центра защиты зимойКаталонская "Барселона" рассматривает три кандидатуры на укрепление центра своей защиты в зимнее трансферное окно.

Как информирует fichajes.com, зимой "сине-гранатовые" могут приобрести одного из трех игроков обороны: Йеррри Мину из бразильского "Палмейраса", Маттейса Де Лигта из амстердамского "Аякса" и Иньиго Мартинеса из "Реала Сосьедад".

Напомним, Маскерано считает, что успешный цикл "Барселоны" подходит к концу. | soccernews.ru

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